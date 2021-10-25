Четыре ребенка остались одни в квартире в поселке Осиновка на несколько дней

Четверо маленьких детей остались одни взаперти в квартире в поселке Осиновка. Полицейским удалось вызволить их, о чем сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по городу Иркутск агентству «Интерфакс».

Правоохранители выехали на помощь детям после обращения жительницы одной из соседних квартир. Она заявила, что видела, как другая местная жительница передавала по спущенной детьми из окна веревке еду.

«Дверь квартиры оказалась заперта, а дети через нее пояснили, что несколько дней назад их мама ушла и с тех пор они находятся одни», — рассказали в пресс-службе отделения.

На помощь детям вызвали пожарную бригаду, которая добралась до окна на третьем этаже и вытащила четырех братьев возрастом от одного года до 10 лет.

Сейчас с детьми работают врачи, а сотрудники полиции ищут их родителей. Им уже удалось выяснить, что мама мальчиков и до этого случая находилась на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Ранее в Костроме оставленные одни в квартире дети чуть не погибли в огне — дома начался пожар. Их удалось спасти соседям.