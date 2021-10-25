Раненный Болдуином режиссер рассказал о снимаемой во время стрельбы сцене

Режиссер фильма «Ржавчина» Джоэл Соуза, которого случайно ранил актер Алек Болудин на съемочной площадке, рассказал полиции, как именно планировалась сцена с выстрелом. В день происшествия группа отрабатывала наведение оружия прямо в объектив камеры, передало ТАСС.

Согласно информации полицейских, он и погибшая оператор Галина Хатчинс находились позади камеры и выбирали самый удачный ракурс для съемок этой сцены.

Когда создателям «Ржавчины» удалось выстроить кадр, они заметили, что в нем все равно есть недостатки — ненужная тень. Тогда было решено изменить местонахождение самой камеры, описал события режиссер.

После он отметил, что не помнит именно момент выстрела. Он только услышал громкий хлопок, а потом заметил кровь на своей одежде и упавшую Хатчинс.

Соуза рассказал полиции, что Болдуин всегда был очень осторожным с оружием и помногу раз проверял его безопасность.

Сейчас следователи заинтересовались двумя другими участниками съемочного процесса — теми, кто занимался подготовкой оружия: ассистентом режиссера и оружейным мастером.

Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу во время съемок фильма «Ржавчина» 22 октября. Сейчас съемки фильма приостановили, началось расследование случившегося.