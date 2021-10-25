«Спортсмены, а не поджигатели». Россияне отправились в поход по Турции, увидели горящий лес и оказались в тюрьме

Полиция Турции арестовала семерых россиян, которые решили пройти пешком по Ликийской тропе и оказались среди лесного пожара. Но полиция посчитала, что к поджогу причастны туристы. Родственники задержанных рассказали «360», что сейчас не могут найти для них местных адвокатов. По решению суда россиян взяли под стражу на время предварительного расследования.

Турецкий поход

В заключение попали Дмитрий Коршунов, Александр Антошкин, Константин Чебучаков, Иван Ухов, братья Никита и Анатолий Ярошенко и Полина Яськова.

Об аресте россиян в Турции стало известно в минувшее воскресенье, 24 октября. Видео из Stories в Instagram участников похода быстро разошлось по Сети. Туристы рассказали, что они увидели лесной пожар, пытались потушить его сами, но не справились и позвонили в экстренные службы.

Когда россияне выходили из леса, их задержали полицейские по подозрению в поджоге. По словам россиян, им грозит от двух до семи лет тюремного заключения.

Отправиться в поход по Ликийской тропе придумали братья Никита и Анатолий Ярошенко. Как рассказала «360» их мама Елена, с собой они позвали друзей. Всего вместе с ними в поход отправились семь человек.

«Они хотели пройти по этой Ликийской тропе, с палатками, со спальными мешками. Сразу заказали себе трансфер из Москвы. Вышли из самолета они еще в четверг, 21 октября, их довезли до тропы, и они сразу пошли. Так они и планировали передвигаться — пройти все 250 километров», — поделилась она.

Елена рассказала, что вечером 24 октября ей позвонил один из сыновей и рассказал, что всех участников группы везут в тюрьму по обвинению в поджоге леса.

«Они увидели пожар, пошли туда, увидели, что большая территория. Вызвали 911, а потом их арестовали и хотят повесить на них 40 гектаров леса, что это они подожгли», — заявила Елена.

Решение об аресте судья принимал в отделении полиции, куда доставили задержанных россиян, рассказала мама Дмитрия Коршунова Ирина.

«Выездной судья или дежурный туда приехал. Не отпустил их под подписку или под залог. Вынес постановление оставить под стражей. Непонятно насколько. До суда. Я думаю, что суд не заставит себя долго ждать», — отметила она.

Саму ситуацию, в которой оказался ее сын вместе с друзьями, она назвала абсурдной. Ирина напомнила, что молодые люди приехали в Турцию ради спортивного похода и поджечь они ничего не могли.

«Они пошли в пеший турпоход. А поскольку в Турции горят леса в этом году, лето жаркое у них или еще что-то, то по дороге они увидели пожар. Местные жители вызвали полицию, а там наши ребята. Они спортсмены, и ничего они там не поджигали», — подчеркнула она.

По словам Ирины, связь с ребятами удавалось поддерживать недолго. Телефоны у задержанных отобрали. Молодых людей отправили в одно место заключения, а девушку Полину — в другую тюрьму.

Проблема с защитой

Официального обвинения и способов помочь задержанным родные пока не знают. Сестра задержанного Александра Антошкина Наталья рассказала «360», что о случившемся с братом ей рассказала девушка, которая представилась переводчицей.

«Я спросила, что им вообще инкриминируют, она мне сказала, что у них был предварительный суд и они задержаны. Им предоставили бесплатного турецкого адвоката, который разговаривает только на английском языке. Мой сын звонил по предоставленному телефону, но никто не подходит. То есть связи у нас нет никакой», — заявила Наталья.

Она подчеркнула, что со вчерашнего вечера не знает, что происходит с ее братом и другими задержанными спортсменами.

Мама братьев Ярошенко Елена рассказала, что через знакомых удалось найти двух местных адвокатов, но по неизвестным причинам защищать задержанных россиян они отказались.

«Пока только двоих адвокатов нашли, но они отказались по каким-то причинам. Поэтому найти того, кто бы поехал и узнал, что и как, пока не удалось», — отметила она.

Елена отметила, что сразу после сообщения о задержания сыновей связалась с отделом по чрезвычайным ситуациям консульства России.

«Мой звонок зафиксировали, записали и сказали, что сегодня консульство свяжется с местными властями, уточнят, что им вменяют. Пока никто мне не ответил», — подчеркнула она.

Сестра Александра Антошкина Наталья уточнила, что сейчас консульство ждет разрешения на встречу с задержанными.

Дело взяли на контроль

В Генеральном консульстве России сообщили, что российских спортсменов полиция Турции задержала в минувшую пятницу, 22 октября. В местной прокуратуре дипломатам объяснили, что россиян подозревают в поджоге лесного массива. В ведомстве отметили, что показания у задержанных и свидетелей по делу взяли в присутствии переводчика.

Россиянам объяснили суть предъявленных обвинений и рассказали, как будет проходить предстоящее судебное разбирательство. В воскресенье, 24 октября, задержанным предоставили бесплатных адвокатов и переводчиков для участия в предварительном заседании суда. По решению председателя российских туристов взяли под стражу на срок досудебного расследования дела по неумышленному поджогу леса.

Генеральное консульство России направило запрос местным властям с требованием предоставить официальную информацию об аресте россиян и обеспечить сотрудникам ведомства доступ к задержанным.