Выполнение родительских обязанностей жительницей Приангарья, оставившей детей в квартире, проверят

Запертые на несколько дней в квартире четверо детей из поселка Осиновка Иркутской области живут в семье, которая состоит на профилактическом учете. Об этом сообщила помощник прокурора Падунского района города Братска Анастасия Журкина.

Она напомнила, что четверо мальчиков в возрасте от года до 10 лет несколько дней провели в закрытой квартире без присмотра взрослых. Ведомство проверит выполнение родительских обязанностей матери детей, а также работу комиссии по делам несовершеннолетних, органов опеки и образовательных учреждений.

Семья состоит на профилактическом учете, но надзорные ведомства допустили ситуацию, что дети остались одни. По итогам проверки при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

С заявлением в полицию о запертых в квартире детях обратилась соседка. По словам местных жителей, еду детям передавали по спущенной из окна веревки. Для вызволения несовершеннолетних из заточения полиция привлекла спасателей. Детей правоохранители вытащили из окна и спустили по пожарной лестнице. Спасенные рассказали, что мама ушла из дома 21 октября, утром 23 числа она ненадолго пришла, а потом снова пропала.