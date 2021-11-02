Большие новости 2 ноября. Туман выгнал самолеты из Москвы, Yung Trappa обвинили в изнасиловании, Ан-26 разбился в Судане

Несколько десятков самолетов застряли в аэропорту Нижнего Новгорода, потому что не смогли приземлиться в Москве из-за сильного тумана. Рэпера Yung Trappa обвинили в изнасиловании. Роспотребнадзор назвал незаконным решение Ozon отменить заказы дешевых товаров. ДНК-тесты для трудовых мигрантов раскритиковали за дороговизну — но платить россиянам не придется. Самолет Ан-26 разбился в Южном Судане. Об этих и других новостях дня — в дайджесте «360».

Туман против самолетов

Десятки летящих в Москву самолетов приземлились в аэропорту Нижнего Новгорода из-за сильного тумана, который накрыл столицу. Пассажиры застряли там на несколько часов — пока погодные условия не улучшились. Пассажирка одного из самолетов, которая летела из Краснодара в Москву на лечение от рака, рассказала, что опоздала к врачу.

Еще одной пассажирке стало плохо — речь идет о несовершеннолетней девочке. Чтобы спасти ее, экипаж использовал кислород. Ребенка передали врачу, остальных детей вывели на улицу.

Ан-26 упал в Южном Судане

В Сети появилось видео с места крушения грузового самолета Ан-26 в Южном Судане. На кадрах виден дым, который поднимается от разбитого самолета. Рядом с местом крушения стоят местные, которые пытаются объяснить, что произошло.

Ан-26 летел из Джубы в Мабан, однако упал вскоре после взлета. По неподтвержденной информации, на борту были пять членов экипажа, в том числе два россиянина. Все они погибли. При этом никто на земле не пострадал — самолет упал далеко от жилых построек.

Обвинения против Yung Trappa

Рэпера Yung Trappa обвинили в изнасиловании. 18-летняя студентка заявила, что до этого они несколько раз были на свиданиях, поэтому она согласилась провести с ним Хэллоуин. Однако ночью рэпер пришел в комнату, где она спала с подругой, и изнасиловал ее. При этом подругу студентки он сперва насильно удерживал в комнате, но потом выгнал.

По словам студентки, рэпер бил ее по лицу, душил и угрожал выкинуть в окно, если она не согласится заняться с ним сексом. Сам музыкант отрицает все обвинения.

Ozon вне закона

Ozon действовал не по закону, когда отменил заказы товаров по аномально дешевым ценам. Об этом заявил Роспотребнадзор. Там уточнили, что маркетплейс не должен был отменять заказы товаров, которые клиенты смогли купить очень дешево из-за сбоя сайта. Некоторые предметы можно было приобрести за один рубль.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что сбои сайта никак не меняют ситуации для потребителя с юридической точки зрения. Кроме того, товары за один рубль часто продают в рамках разных акций.

Дорогие ДНК-тесты

Обязательная геномная регистрация для мигрантов может обойтись государству в 14 миллиардов долларов. Ранее ввести такую меру предложил глава СКР Александр Бастрыкин. Однако эксперты уверены, что это решение поможет снизить число преступлений и повысить раскрываемость. При этом платить за тесты придется не России — компенсировать издержки могут заставить самих мигрантов.

«Они убили моего ребенка»

Мать погибшего в Большом театре артиста призвала наказать виновных. Актер Евгений Кулеш умер во время оперы «Садко» 9 октября. Кулеша насмерть придавило опускавшейся декорацией. Женщина рассказала «360», что хочет наказания виновных в случившемся. Ее адвокат подчеркнул, что они намерены добиться, чтобы женщине назначили пожизненную пенсию от Большого театра, так как она потеряла кормильца.