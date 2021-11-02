ДНК-тесты мигрантов раскритиковали за дороговизну. Но платить придется не россиянам

Обязательная геномная регистрация для мигрантов, которую предложил ввести глава СКР Александр Бастрыкин, может обойтись государству в 14 миллиардов долларов. Однако эксперты уверены, что это поможет снизить число преступлений в стране и повысить раскрываемость. Да и платить, как выяснилось, придется необязательно России. Вполне возможно, что компенсировать издержки будут сами гости страны.

Идея о ДНК-тестировании мигрантов

Число преступлений, совершаемых приезжими, растет. Именно поэтому стране и нужна обязательная геномная регистрация всех трудовых мигрантов из стран бывшего СССР. Об этом Бастрыкин заявил в интервью агентству «Интерфакс». Он напомнил, что за январь–июнь прошлого года в России расследовали более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, а за первое полугодие этого года — почти 19 тысяч.

По словам Бастрыкина, стоит определить порядок учета мигрантов, в том числе снятие отпечатков пальцев и даже геномную регистрацию.

Глава СК уверен, что такие меры ужесточат контроль над миграционными процессами, поставят дополнительный барьер для криминальных элементов, а правоохранителям помогут успешнее раскрывать преступления.

Дорогие ДНК-тесты

Идея Бастрыкина снизить количество преступлений с помощью геномной регистрации мигрантов кажется неплохой, но очень уж дорогой. Об этом говорят расчеты, которые провели журналисты «Коммерсанта».

В декабре прошлого года Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, который обязывает сдавать ДНК-тесты все категории осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. В финансово-экономическом обосновании стоимость таких тестов для бюджета в 2020–2022 годах оценили в 7,66 миллиарда рублей. Это с учетом того, что базу должны были пополнить 2,74 миллиона новых записей.

При этом в прошлом году МВД зарегистрировало 8,4 миллиона мигрантов из стран бывшего СССР. Если ориентироваться на смету законопроекта, на их ДНК-тесты понадобилось бы 23 миллиарда рублей. При этом работу как цель въезда в 2020 году отметили 2,1 миллиона приезжих из стран бывшего СССР. С учетом этого стоимость ДНК-тестов уменьшилась бы до 5,8 миллиарда рублей.

Но миграционный поток в страну сильно упал из-за пандемии. По ее окончании он, вероятно, вернется к прежним цифрам. В 2019 году на учет в МВД встали 13,5 миллиона мигрантов из постсоветских стран. Среди них работу как цель въезда указали 5,2 миллиона. Их тесты обошлись бы стране в 14 миллиардов рублей.

Геномная регистрация мигрантов нужна?

Несмотря на такие затраты, многие выступают за обязательную геномную регистрацию мигрантов. Один из сторонников этой идеи — адвокат по уголовным делам с опытом работы в прокуратуре Максим Калинов.

«Я только за геномную регистрацию, потому что трудовыми мигрантами действительно совершается очень много преступлений. Если брать общую численность, то это порядка 6% убийств, порядка 20% — терроризм. То есть совершаются особо тяжкие преступления. И не всегда получается их раскрывать, поэтому я считаю, что они должны проходить геномную регистрацию», — рассказал Калинов «360».

Он отметил, что в России для этого есть все условия. Существует закон, который регулирует геномную регистрацию, есть соответствующие базы. И это действительно помогает отслеживать преступников.

«ДНК доказывает причастность того или иного лица к преступлению. Если бы все проходили эту процедуру, то еще больше бы помогло. <…> Идея Бастрыкина — ожидаемое нововведение, думаю, что примут, к этому все идет», — пояснил адвокат.

Что касается больших расходов государства на геномную регистрацию, их необязательно брать на себя властям. Об этом сказал председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.

«Во-первых, это только идея — геномная регистрация. <…> Во-вторых, платить, конечно, будет не государство, а сами иностранные граждане, которые приедут», — отметил Московский.

Он подчеркнул, что ряд правозащитников выступили против этой инициативы. Многие считают задумку избыточной. Но Московский уверен, что геномная регистрация должна быть, причем поголовной.

«Для всех, включая вас и меня. Это будет и профилактика правонарушений, и станет это неким паспортом. <…> Геномная регистрация — это хорошо», — пояснил он.

Что такое геномная регистрация

Геномная регистрация — это взятие образца ДНК у человека. Этот процесс регулирует закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации». Его приняли еще в 2008 году. На сегодня ДНК-тесты обязательны для тех, кого осудили и кто отбывает наказание в тюрьме за совершение тяжких или особо тяжких преступлений. Эту же процедуру проходят и те, кто совершил изнасилование. Сделать ДНК-тест могут и во время следственных работ, и у неопознанных трупов.

Бастрыкин не в первый раз выступает с инициативой распространить обязательную геномную регистрацию на мигрантов. Он выдвигал эту идею еще 10 лет назад. Тогда он также обосновывал ее ростом количества преступлений, совершенных мигрантами.

Глава СКР был не одинок в своих стремлениях. Предложение об обязательной геномной регистрации выдвигали и другие органы власти. В 2016 году сделать это предлагал председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак, а на следующий год — МВД.