«Они убили моего ребенка». Мать погибшего в Большом театре артиста призвала наказать виновных

Мать актера Евгения Кулеша, погибшего под декорациями на сцене Большого театра, добивается наказания виновных. Женщина призналась, что потеряла кормильца. Она рассказала «360», что ее сын был хорошим актером и танцевал с детства.

Кулеш учился в хореографическом училище с 10 лет, по окончании которого год танцевал у Аллы Сигаловой. После этого он пошел в Большой театр.

«В Большом он солировал в опере „Кармен“. Он солировал! У него была сольная партия… Они вот искажают, как будто он чуть ли не монтировщиком был. Он танцевал с Владимиром Зельдиным в Театре Советской армии, с Валентиной Толкуновой», — рассказала она.

Мать погибшего возмутилась фотографиями сына, которые разлетелись по СМИ. По ее словам, есть снимки, на которых Кулеш вместе с Зельдиным и Толкуновой, но распространяют почему-то другие фото, на которых ее сын выглядит как бездомный.

Фото из личного архива матери

«Почему они делают из него чуть ли не бомжа, я не понимаю. Мне нужна справедливость, чтобы наказали виновных. Они убили моего ребенка. Это их халатность. Он вообще не должен был этого даже делать. Он не грузчик — вывозить это кресло, 66 килограммов. Для этого есть специальные люди, монтировщики, которые это делают», — отметила мама актера.

Женщина сама работает в театре. Она рассказала, что у них при такой быстрой смене декораций все делается по-другому, при этом монтировщики выгоняют всех актеров.

«То, что они из него делают чуть ли не монтировщика, мол, так себе он был актеришка. Он не актеришка был, он — актер. Он делал всегда все на совесть, у него не было такого, в полноги. Весь театр любил. Они пришли на прощание. Все плакали», — заявила она.

По словам матери актера, из Большого театра постоянно пытаются дозвониться до нее, но решением всех вопросов занимается ее адвокат.

Родственники погибшего артиста хотят, чтобы виновные понесли ответственность, заявил адвокат Андрей Алешкин. По его словам, они намерены добиться, чтобы матери актера назначили пожизненную пенсию от Большого театра, так как она потеряла кормильца.

«Мы хотим, чтобы все затраты, которые подтверждены документально сегодня, были как минимум компенсированы, принесены извинения в адрес семьи. И мы хотим в судебном порядке добиться компенсации. Если Большой театр не посчитает необходимым решить этот вопрос без суда, мы вынуждены будем судиться», — сообщил он.

Алешкин добавил, что Евгений, насколько ему известно, содержал свою маму, оплачивал ей коммуналку, покупал продукты, одежду.

«Мы считаем, что это должно быть компенсировано. Надеемся, что это будет добровольной волей Большого театра и он все-таки покажет, что он первый театр страны», — отметил адвокат.

Защитник рассказал, что их проинформировали о расследовании в рамках проверки. При этом он обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование этого дела на контроль.

Артист погиб во время оперы «Садко» 9 октября. Кулеша насмерть придавило опускавшейся декорацией. Актера похоронили 13 октября на Решетниковском кладбище.