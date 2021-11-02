Рэпера Yung Trappa обвинили в изнасиловании. Он больше известен проблемами с законом, а не музыкой

Рэпера Yung Trappa, не так давно освободившегося из тюрьмы, обвинили в изнасиловании. Артист все отрицает, но правоохранители уже задержали его для выяснения обстоятельств. Однако криминальное прошлое не мешает музыкальной карьере исполнителя: несмотря на скандалы с наркотиками, в 2021 году его назвали культовой фигурой для русского рэпа последней декады.

Обвинение в изнасиловании

Рэпер Владислав Ширяев, больше известный под псевдонимом Yung Trappa, снова оказался в центре внимания не благодаря своему музыкальному творчеству. Его обвинила в изнасиловании 18-летняя студентка.

По ее словам, они познакомились в Instagram, сходили на несколько свиданий. А на Хэллоуин 26-летний Ширяев якобы пригласил ее в коттедж в поселке Подборовье под Санкт-Петербургом. Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что пострадавшая выпила два бокала шампанского, после чего пошла спать. В комнате она была вместе с подругой. Накануне, по данным Telegram-канала «Подъем», у пары произошла ссора.

Около 04:00 1 ноября рэпер якобы ее изнасиловал, причем подругу он сначала насильно удерживал в комнате, но потом выгнал. Telegram-канал Shot написал, что рэпер якобы бил студентку по лицу, душил и угрожал выкинуть в окно, если она не согласится заняться с ним сексом. Ширяев, по данным канала, изнасиловал студентку дважды с перерывом в несколько часов. Во второй раз она якобы не сопротивлялась, опасаясь, что музыкант снова применит к ней силу.

Позднее пострадавшая с подругой уехала в Петербург, где обратилась в полицию. Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал запись разговора, в котором якобы Ширяев и студентка, обвинившая его в изнасиловании, обсуждают минувший вечер. Рэпер спрашивает, почему она уехала и все ли у нее в порядке. На это девушка ответила: «Кроме того, что у меня пол-лица синее, все нормально».

Сам Yung Trappa обвинения отрицает. По его версии, все случилось по обоюдному согласию. Подруги покинули коттедж около 10:00, на вопрос хозяина дома они якобы ответили, что у них все в порядке.

Чья история соответствует действительности, будут разбираться правоохранители. Пока, как сообщила «Фонтанка», на Yung Trappa завели только дело по административной статье о мелком хулиганстве.

За что сидел Yung Trappa

В 2014 году Владислав Ширяев получил свой первый срок за хранение наркотиков — четыре года условно. В августе 2015-го его снова задержали, а через год приговорили к пяти годам и семи месяцам лишения свободы за хранение и сбыт запрещенных веществ.

В интервью из тюрьмы, которое рэпер дал YouTube-каналу «Вписка», он рассказал, что занимался разбоем еще в подростковом возрасте — нападал на «тех, кто носил узкие джинсы». Тогда же он признался, что впервые попробовал наркотики в 12 лет.

За решеткой исполнитель продолжил записывать и выпускать новые треки, однако большой популярностью они не пользовались. Yung Trappa освободился в феврале 2021 года, а в марте выпустил новый альбом. Вопреки ожиданиям, большого ажиотажа он не вызвал, хотя некоторые и называли исполнителя культовой фигурой для русского рэпа последней декады, так как раннее творчество Ширяева якобы оказало большое влияние на многих современных исполнителей, а кавер на его песню «Я хороший» сделал известным Моргенштерна.

В апреле 2021-го Yung Trappa попал в аварию на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. В момент ДТП он был за рулем каршеринга, а от удара о руль получил сотрясение мозга и перелом челюсти.

Kizaru и Моргенштерн о Yung Trарра

Известность Yung Trappa получил не благодаря своему музыкальному или поэтическому таланту, а из-за выступления на Versus против Федука. Владислав Ширяев тогда запомнился зрителям неадекватным поведением, в одном из интервью он признался, что был под воздействием наркотиков.

После выхода Ширяева из тюрьмы его поддерживали такие исполнители, как Слава КПСС, Замай, Big Baby Tape, Моргенштерн и другие. Но не все коллеги по цеху так же доброжелательно отнеслись к освободившемуся рэперу. Например, Kizaru, с которым у Yung Trappa был конфликт еще до тюремного срока, в июне 2021 года опубликовал компрометирующую Ширяева переписку.

В ней некая несовершеннолетняя девушка обвиняла Yung Trappa в домогательствах и физическом насилии. Также, по словам собеседницы Kizaru, рэпер якобы угрожал ей, требовал деньги и предлагал наркотики, написало издание The Flow. Однако тогда никаких проверок по этому поводу не проводилось. Ранее Kizaru заявлял, что Ширяев был его наркодилером.

Два относительно резонансных трека из вышедшего после освобождения Yung Trappa альбома были записаны со скандальным рэпером Моргенштерном. Первая совместная работа музыкантов «Розовое вино — 2» разочаровала фанатов, писало издание Ura.ru.

Затем музыканты совместно сняли клип на композицию Моргенштерна Family, ставшую вирусной. За нее Моргенштерну выписали штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Во время судебного процесса исполнитель повторял, что слова о запрещенных веществах произносил не он, а его коллега Yung Trappa.