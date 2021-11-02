Летела на терапию против рака, но не успела. Пассажирка рассказала о самолетном коллапсе в Нижнем Новгороде

Самолету из Краснодара пришлось приземлиться в Нижнем Новгороде из-за сильного тумана в Москве. Так же пришлось сделать и другим самолетам. В результате пассажиры сидят внутри, не покидая салона. Воздушные судна обслуживает только один трап, но мест в ближайших гостиницах уже все равно нет. Об этом «360» рассказала пассажирка Нина.

«Сидим в самолете, девятые в очереди. Мы вылетели из Краснодара вовремя в 06:50. Капитан сказал, что в Москве из-за тумана видимость 200 метров. По критериям судно проходит. Мы прилетели на 20 минут раньше и около часа выходили. Туман стал уже 50 метров. И нас отправили на запасной аэропорт в Нижний Новгород», — рассказала женщина.

С тех пор люди сидят в самолете, их не выпускают. Также воздушное судно больше не заправляли. Сейчас они ждут автобуса автобуса. Но из двух трапов работает только один. Аэропорт переполнен, гостиницы тоже, кафе и рестораны закрыты, так как нет питьевой воды и еды. Что будет дальше, пока неизвестно, заявила собеседница.

У пассажирки рак, и она летела на терапию в Москву, которую пропустила из-за этой ситуации. Она летела на один день, а второй билет другой авиакомпании и невозвратный. Но для женщины теперь главное попасть на терапию хотя бы завтра. В СМИ писали, что некоторым пассажирам становилось плохо. Капитан их борта говорил, что из-за коллапса с самолетами, к ним не могут подъехать скорые.

Ранее пассажир лайнера, летевшего из Минеральных Вод в Самару с пересадкой в Москве, Алексей рассказал «360», что его самолету не дали посадку в аэропорту Внуково.