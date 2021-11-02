Появилось видео с места крушения самолета Ан-26 в Южном Судане

В Сети появилось видео с места крушения грузового самолета Ан-26. Он рухнул во вторник днем в Южном Судане.

На опубликованных кадрах виден дым, исходящий от разбитого самолета. Рядом с местом аварии стояли местные жители, которые пытались объяснить, что произошло.

Воздушное судно вылетело из Джубы в Мабан, но самолет не смог осилить взлет и упал. По неподтвержденной информации, на борту были пять членов экипажа, в том числе два россиянина. По данным СМИ, выжить никому не удалось.

Судно рухнуло вдали от жилых построек, поэтому никого на земле не задело. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Гендиректор воздушной гавани Кур Куол сообщил, на борту не было пассажиров — только члены экипажа. Пока неизвестно точно, почему самолет не смог долететь. Тем не менее рассматривается версия о технической неисправности. С разбитым самолетом будут также работать инженеры, которые выяснят обстоятельства крушения.

В России крушение Ан-26 произошло 22 сентября. Самолет пропал с радаров во время технического полета в Хабаровском крае.