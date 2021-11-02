Маркетплейс Ozon действовал не по закону, когда отменил заказы товаров по аномально дешевым ценам. Многие предметы стоили от 1 до 50 рублей из-за технического сбоя на сайте. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Заявление процитировал ТАСС. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что технический сбой, который произошел на сайте продавца или маркетплейса и привел к аномально дешевым ценам на товары, не меняет ситуации для потребителя с юридической точки зрения. Там напомнили, что продажи предметов за один рубль — довольно распространенная практика, их используют, чтобы привлечь внимание к различным товарам или брендам.

«Однако в таких случаях у продавца, безусловно, есть право обратиться в суд с требованием о расторжении договора. Однако действовать в одностороннем порядке, расторгать договор или признавать его незаключенным по закону продавец не может», — уточнили в Роспотребнадзоре

В ведомстве также добавили, что многие потребители могут сами отказаться от заказа, если маркетплейс назовет конкретные причины, по которым не может его доставить. Однако покупатель все равно может потребовать, чтобы сделка была выполнена. Речь может идти как о передаче товара по оплаченной цене (или цене заказа), так и о возмещении убытков, которые связаны с реализацией своего права получить купленную вещь.