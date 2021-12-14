Большие новости 14 декабря. Путин против QR-кодов на транспорте, рекордный снегопад в Москве, двойные надбавки медикам

Президент РФ Владимир Путин не поддержал введение QR-кодов на транспорте из-за проблем, которые вызовут ограничения. В Москве выпало рекордное количество снега почти за 30 лет — пятая часть месячной нормы осадков. За работу в праздники российские медики получат двойные надбавки. Они положены тем, кто борется с COVID-19. Что еще произошло в России и мире за день — в дайджесте «360».

Неудобные QR-коды

Президент России Владимир Путин выступил против ограничений, связанных с введением QR-кодов на транспорте перед Новым годом. Глава государства счел, что подобное решение создаст людям лишние проблемы.

На совещании с правительством ему представили доклады по внесенному предложению вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Минтранса Виталий Савельев.

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте Госдума сняла с рассмотрения после диалога с правительством и учетом мнений регионов и жителей России.

Москву занесло снегом

В столице прошел крупнейший за последние 28 лет снегопад. Осадков выпало одна пятая месячной нормы. Всему виной, по словам синоптиков, волновой атмосферный фронт. Из-за него последние сутки в столице и росли сугробы.

На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали девять миллиметров осадков, в центре Москвы — 11 миллиметров.

Ковидные выплаты медикам

Медицинские работники, занятые в борьбе с COVID-19 в период новогодних праздников, получат двойные выплаты. Специальную надбавку им платили за дежурства в красных зонах в январе 2021 года.

Президент Владимир Путин обратился к правительству РФ с просьбой сделать то же самое и в 2022 году. На эти цели потребуется восемь миллиардов рублей. Такие деньги, отметили в Минфине, в российском бюджете есть.

Лечение раненных при взрыве в Серпухове

Под наблюдением врачей остались пятеро пострадавших после взрыва в Серпуховской православной гимназии. Состояние подозреваемого медики оценивают как тяжелое, еще четырех пациентов — как удовлетворительное.

Всем пострадавшим медицинскую помощь оказывают в полном объеме. Детей навестили священнослужители. Трех ребят планируют на днях выписать домой, еще один останется в больнице до конца недели.

Борьба с домашним насилием

Решение ЕСПЧ о выплате компенсации потерявшей руку Маргарите Грачевой должно стать сигналом для российских властей. Девушка заявила, что в стране много домашнего насилия — необходимо принимать меры.

Деньги Грачева хочет потратить на дальнейшее протезирование и реабилитацию. Ремонт бионических протезов дорого ей обходится — порядка трех-четырех тысяч евро за один сломанный палец.

Наказание за безответственность

В России призвали ужесточить наказание за нарушение санитарных правил, особенно в отношении вернувшихся из-за границы туристов. В Совфеде полагают, что многие жители РФ привезут из зарубежных поездок новый штамм коронавируса.

Действующие правила обязывают всех приехавших из других стран россиян сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Норму соблюдает далеко не каждый, и ответственность для потенциальных переносчиков инфекции хотят сделать серьезнее.

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