Медикам, борющимся с ковидом, выплатят двойные надбавки за работу в праздники

Президент Владимир Путин поручил выплатить медикам, борющимся с ковидом, за работу в новогодние праздники надбавки в двойном размере. Об это российский лидер заявил на заседании правительства.

Путин напомнил, что в январские праздники этого года, дежурившие в красных зонах медики, а также сотрудники социальных служб, занимающиеся пациентами с коронавирусной инфекцией, получили специальную надбавку в двойном размере.

«Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое», — сказал Путин.

Министр финансов России Антон Силуанов, заявил, что на эти цели понадобится восемь миллиардов рублей. Такие деньги в бюджете есть.

В прошлом году размер стимулирующих выплат за месяц работы с пациентами с коронавирусной инфекцией составлял в 80 тысяч рублей для врачей, 50 тысяч рублей да среднего медицинского персонала и 25 тысяч рублей для младших сотрудников больниц.

В экипажах скорой помощи врачи получали по 50 тысяч рублей, средний и младший персонал, а также водители — 25 тысяч рублей.