Крупнейший за 28 лет снегопад прошел в Москве, в столице выпала одна пятая часть от месячной нормы осадков. О зимнем рекорде сообщил РИА «Новости» сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

К таким результатам привел так называемый волновой атмосферный фронт, объяснил синоптик. Именно из-за него последние сутки Москву заносит снегом. До этого самым снежным было 7 декабря, когда выпало восемь миллиметров осадков.

«На базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало девять миллиметров осадков, в центре города, на Балчуге — 11 миллиметров, в Тушине — 10 миллиметров», — описал актуальную ситуацию синоптик.

Всего столице за день досталось 20% осадков от нормы за месяц — среднее значение составляет 56 миллиметров. Причем больше всего снегом накрыло Новую Москву (Михайловское) и подмосковный город Долгопрудный.

Тишковец подчеркнул, что погода оправдала все сделанные заранее прогнозы. Вечером 13 декабря водителям Подмосковья рекомендовали из-за наледи и снега отказаться на следующий день от своих автомобилей.