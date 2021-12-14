Пострадавших при взрыве в Серпухове детей навестили священнослужители

Священнослужители Подольской епархии посетили в больнице Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах пострадавших при взрыве в серпуховской православной гимназии детей.

По данным «Интерфакса», сейчас там находится четверо пострадавших, причем троих на днях выпишут домой, а один останется до конца недели. Духовники пообщались с ними и пожелали скорого выздоровления. Визит благословил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Бывший воспитанник православной гимназии утром 13 декабря устроил взрыв на входе в здание монастыря, при котором находится учебное заведение. Пострадали 10 человек, включая подрывника. Представитель подмосковного СК Ольга Врадий назвала случившееся попыткой покончить с собой общеопасным способом.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.