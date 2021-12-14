Путин выступил против ограничений с QR-кодами на транспорте перед Новым годом

Президент Владимир Путин заявил, что ограничения на транспорте перед Новым годом создадут много проблем. Иными словами, он не поддержал введение QR-кодов.

«Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода достаточно сложно, создадим много проблем для людей», — сказал Путин на совещании с правительством, трансляция ведется на РИА «Новости».

Перед этим Путин заслушал доклады вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и главы Минтранса Виталия Савельева по соответствующему предложению.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения. По его словам, это решение приняли после диалога с правительством и учета мнений регионов и россиян.

Володин напомнил, что Путин и раньше призывал воздерживаться от опрометчивых решений, которые ограничивают права граждан и создают дополнительные проблемы для людей.

В то же время во вторник комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал принять законопроект о введении QR-кодов в общественных местах в первом чтении.