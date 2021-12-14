Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Серпуховском монастыре

После взрыва в православной гимназии рядом с женским монастырем в Серпухове в больнице под наблюдением врачей остаются пять человек, из которых один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Врачи оценили состояние четырех пациентов как удовлетворительное. В тяжелом состоянии находится подозреваемый в организации взрыва. Медицинскую помощь все пострадавшие получают в полном объеме.

В православной гимназии Серпухова рядом с Введенским Владычным женским монастырем сдетонировало самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, в учебное заведение бомбу принес 18-летний выпускник. По официальным данным, в результате взрыва пострадали около 10 человек. Но некоторым из них помощь не понадобилась.

Сам подозреваемый в организации происшествия с множественными ранениями попал в реанимацию. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Официальной информации, что толкнуло юношу на организацию взрыва пока нет. СМИ со ссылкой на различные источники сообщили о мести за буллинг, а также про якобы его желание совершить массовое убийство.