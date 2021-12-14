«Мой случай не единичный». Потерявшая руку Маргарита Грачева призвала принять меры против домашнего насилия

Лишившаяся рук из-за ревности бывшего мужа жительница городского округа Серпухов Маргарита Грачева заявила, что на решение Европейского суда по правам человека о выплате ей компенсации должны обратить внимание власти. Она пояснила, что домашнего насилия в России очень много, поэтому требуется принять меры. Об этом она заявила в беседе с «360».

По ее словам, на подаче иска в ЕСПЧ настояла ее адвокат Мария Давтян. Документы в Страсбург она отправила почти три года назад. Но рассмотрение затянулось, в том числе из-за пандемии.

«Я надеюсь, что к Европейскому суду прислушается наша страна, потому что мой случай не единичный. Домашнего насилия очень много. Надеюсь, что примут какой-то закон или меры, которые помогут с ним справиться», — заявила Маргарита Грачева.

Она подчеркнула, что денег она пока еще не получила, но уже знает, что потратит их на дальнейшее протезирование и реабилитацию. Сумму, которую указали в иске, взяли не просто так. Ремонт искусственных рук, которыми она пользуется, обходится от трех до четырех тысяч евро, даже если сломается один палец.

Маргарита Грачева добавила, что пока только слышала о решении ЕСПЧ, но обдумать его еще не успела. Сегодня у ее старшего ребенка день рождения, поэтому этот день посвящен этому событию.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Маргарите Грачевой 370 660 евро. В решении говорится, что правоохранительные органы не вмешались, чтобы предотвратить нападение мужа. Саму работу полицейских назвали пассивной.

В сумму компенсации включили расходы на медицинские услуги, потерянные доходы, а также возмещение морального вреда.

Бывший муж Маргариты Грачевой в декабре 2017 года в приступе ревности вывез ее в лес, где пытал и требовал сознаться в измене. Ничего не добившись, он отрубил женщине кисти рук. После довез до больницы и сдался полиции. В конце 2019 года суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию в размере более двух миллионов рублей.

Врачи больницы, куда муж доставил пострадавшую, спасли одну руку. Вместо второй Грачевой установили бионический протез. Маргарита Грачева вышла замуж во второй раз и родила от нового супруга третьего ребенка.