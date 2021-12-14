Вернувшимся с ковидом из-за границы россиянам пригрозили наказанием

Наказание за нарушение санитарных правил необходимо ужесточить. Максимальные штрафы в четыре тысячи рублей сегодня уже никого не пугают. Особенно это касается туристов, которые привозят коронавирус из заграничных поездок. Как сообщила «Парламентская газета», с таким заявлением выступила член Совета Федерации Светлана Горячева.

Она отметила, что сейчас многие россияне планируют отправиться в заграничные поездки на время на новогодних каникул. Но кроме хороших воспоминаний они могут привезти с собой новый штамм коронавируса.

«Люди поедут в отпуск, а фактически за „омикроном“», — сказала сенатор Горячева. Она напомнила, что по действующим правилам все вернувшиеся из заграничной поездки россияне должны сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Но эту норму соблюдают далеко не все путешественники.

«Предлагаю ужесточить ответственность для таких переносчиков инфекции, которые не выполняют предписанный порядок поведения», — заявила Горячева.

Ее коллеги по палате и эксперты пообещали, что внимательно изучат это предложение. Также они высказали идею расширить полномочия Роспотребнадзора в связи с опасностью нового штамма коронавируса.

На минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала распоряжение, по которому все возвращающиеся из стран Южной Африки и Гонконга в Россию обязаны соблюдать карантин на протяжении двух недель.

У туристов возьмут два ПЦР-теста. Первый — в течение двух суток после прибытия, второй — через 10−12 дней после нахождения в изоляции. Новые правила вступили в силу 8 декабря. Они связаны с первыми случаями заражения «омикроном» в России. Мутировавшего возбудителя выявили у вернувшихся из ЮАР туристов.