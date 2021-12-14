Родина опасных вирусов и новых штаммов. Почему в Африке происходят вспышки заболеваний

В Южном Судане от неизвестной болезни умерли почти 90 человек. Специалисты предполагали, что это может быть холера, но информация не подтвердилась. Черный континент славится обилием опасных болезней и мутациями вирусов. По словам медиков, этому способствует не только жаркий климат, но и местные традиции, а также низкий уровень жизни.

В одном из штатов Южного Судана за последние несколько недель 89 человек скончались от неизвестной болезни. При этом местные власти заявляли о множестве смертей от заболевания, чью природу пока что не установили.

Эпицентр болезни выявили в городе Фангак. Предполагалось, что то могла быть холера, поскольку случаи заболевания зафиксировали в местах, которые подверглись сильнейшему за последние 60 лет наводнению. Его жертвами стали более 700 тысяч человек. Однако информация не подтвердилась.

Всемирная организация здравоохранения направила в штат Джонглей, где зафиксировали смерти от неизвестной болезни, специалистов для расследования ситуации.

Родина болезней

В Африке часто появляются новые заболевания или происходят мутации уже существующих вирусов. Континент уже подарил миру два новых штамма коронавируса — «бета» и «омикрон». В Африке также распространена малярия, от которой в 2019 году умерли 260 тысяч человек.

В феврале этого года в Танзании появился новый смертельный вирус, при котором у больных наблюдались головокружение и тошнота с кровавой рвотой. В это же время на материке случилась новая вспышка Эболы. При ней у больного повышается температура, появляется слабость, боли в мышцах, головокружение и боли в горле. Симптомы развиваются в сухой кашель, обезвоживание, диарею, рвоту и нарушение работы печени и почек. Летом на западном побережье Африки зафиксировали случай заражения лихорадкой Марбург.

Обилие вирусов легко объяснить: в Африке есть благоприятные условия для их развития. Инфекционист Юрий Венгеров напомнил «360», что на континенте высокая температура и повышенная влажность воздуха, поэтому микробы лучше сохраняются во внешней среде, чем в странах с холодным климатом, где их ждет быстрая смерть. Врач-эксперт Тимур Пестерев также добавил, что размножению вирусов помогают низкий уровень жизни и плохая медицина.

Ситуацию ухудшает местная фауна, например обилие насекомых, которые переносят опасные заболевания. Последний, но важный фактор — это похоронные традиции в странах, которые и вызвали распространение Эболы: во время погребения скорбящие должны дотронуться до трупа.

К особо опасным заболеваниям на континенте относят лихорадку Эбола, лихорадку Западного Нила и различные редкие африканские заболевания. Малярия сейчас уже не считается слишком опасной Тимур Пестерев.

При этом от редких болезней, которые эндемичны в одном регионе, невыгодно разрабатывать вакцины, но ВОЗ и Красный Крест снабжают страны антибиотиками и другими препаратами для борьбы с инфекциями.

Специалисты рассказали, каких правил стоит придерживаться для защиты здоровья, если поездка в Африку неизбежна. По словам Пестерева, нужно пройти вакцинацию препаратами в зависимости от страны, в которую предстоит поездка. Юрий Венгеров также напомнил, что во время путешествия нужно будет запастись лекарствами.

При посещении континента нужно принимать профилактические противомалярийные препараты и не покупать на улице еду и воду, заключил инфекционист.