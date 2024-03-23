Эксклюзив 23 марта 2024, 14:56 Стихийный мемориал возник у ледового дворца в Воскресенске Хоккеисты возложили цветы к стихийному мемориалу у «Химика» в Воскресенске

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Еще один стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Crocus City Hall появился у ледового дворца «Химик» в Воскресенске. Видео оказалось в распоряжении «360».

В кадр попали люди, возлагающие к мемориалу цветы. Почтить память погибших пришли представители администрации округа и местного хоккейного клуба «Химик».

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Ранее глава Воскресенска Алексей Малкин сдал кровь для пострадавших в результате теракта.

Стихийные мемориалы после трагедии образовались у Crocus City Hall в Красногорске, возле стелы «Ангел мира» в Оренбурге. В Сербии цветы приносят к посольству России в Белграде. В Тюмени состоялась траурная акция скорби. В Самарской области ввели двухдневный траур, в Кузбассе он продлится три дня. В федеральных культурных учреждениях по всей России отменили массовые развлекательные мероприятия.

В результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall вечером 22 марта погибли, по последним данным, 115 человек. Пострадавших оказалось более 100.