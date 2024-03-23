23 марта 2024, 00:19
Массовые и развлекательные мероприятия в России отменили
Минкульт: на ближайшие дни массовые и развлекательные мероприятия в РФ отменят
В России после теракта в Crocus City Hall на ближайшие дни отменили массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры.
В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших в Crocus City Hall, назвав произошедшее ужасной и непостижимой трагедией.
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«Родным и близким погибших — соболезнования. Скорбим вместе с вами. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — добавили в Минкультуры.
Перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта в Crocus City Hall началась стрельба и произошел пожар. Неизвестные стреляли людям, заходившим в зал, в спины. Погибли, по предварительным данным, 40 человек, пострадали более 100, в том числе дети.
СК возбудил уголовное дело о теракте. Для тушения возгорания в здании привлекли авиацию, на месте работают медики, правоохранители, волотеры.
Минкультуры РФ
Стрельба в Crocus City Hall
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