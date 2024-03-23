Общество 23 марта 2024, 14:11 Трехдневный траур объявили в Кузбассе в связи с терактом в Подмосковье Alexey Belkin/Business Online / Global Look Press

Читать 360tv в

В Кемеровской области объявили трехдневный траур в связи с терактом в Московской области. Культурные, спортивные и другие массовые мероприятия в Кузбассе 23, 24 и 25 марта отменят, сообщил в Telegram-канале губернатор Сергей Цивилев.

Кроме того, в эти дни на радио и телевидении не будет развлекательных передач.

Реклама

Из-за трагедии отменили матч сборных России и Парагвая, намеченный на 25 марта. На выставке «Россия» 23 и 24 марта не будет культурно-развлекательных мероприятий. Массовые мероприятия — концерты, театральные показы, спортивные состязания — в эти даты отменили в Воронежской области. Массовых развлекательных мероприятий в федеральных учреждениях культуры не будет по всей России.

Жертвами теракта в Crocus City Hall 22 марта стали 115 человек. Еще более 100 посетителей пострадали.