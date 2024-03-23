Важное 23 марта 2024, 12:56 Число погибших при теракте в Crocus City Hall выросло до 115 Dmitry Golubovich/Global Look Press

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На месте теракта в Crocus City Hall обнаружили тела погибших. Число жертв выросло до 115 человек, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Экстренные службы нашли тела при разборе завалов концертного зала.

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«Поисковые работы продолжаются», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жертвами теракта стали минимум 93 человека. Более 100 посетителей Crocus City Hall получили ранения. Врачи оценили состояние 16 человек как крайне тяжелое, среди них — один ребенок. Еще 44 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали 11 причастных к тщательно спланированному теракту. Четырех подозреваемых поймали в Брянской области на украинской границе.