Общество 23 марта 2024, 10:17 Акция скорби по жертвам теракта в Crocus City Hall пройдет в Тюмени Траурную акцию по погибшим в теракте в Crocus City Hall проведут в Тюмени РИА «Новости»

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Жители Тюмени выйдут на траурную акцию скорби по погибшим во время теракта в Crocus City Hall. Мероприятие состоится в 12:00, сообщило РИА «Новости».

По словам депутата и федерального координатора «Молодой гвардии» по УрФО Владимира Сбитнева, тюменцы почтят память жертв теракта в субботу в полдень у знака «Нулевой километр», который расположен на Цветном бульваре.

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Местные жители уже принесли первые цветы к арт-объекту с надписью «Москва».

Жители Оренбурга соорудили стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. Он появился рядом со стелой «Ангел мира».

Террористы напали на людей в Crocus City Hall накануне вечером. Перед началом выступления группы «Пикник» 22 марта началась стрельба по зрителям. Пострадавшие рассказали о случившемся «360».