Происшествия 23 марта 2024, 14:28 Двухдневный траур после теракта в Crocus City Hall ввели в Самарской области Губернатор Азаров объявил траур в Самарской области из-за теракта в Подмосковье РИА «Новости»

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Двухдневный траур объявили в Самарской области из-за трагедий в Подмосковье и Белгороде. Постановление 23 марта подписал глава региона Дмитрий Азаров.

«В целях выражения солидарности с пострадавшими постановляю объявить траур на территории Самарской области 23 и 24 марта», — указано в документе.

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В эти дни в регионе ограничили проведение спортивных, культурных, увеселительных мероприятий.

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» террористы ворвались в концертный зал Crocus City Hall в Московской области, расстреляли людей и устроили пожар. Один из подозреваемых рассказал, что убивал людей без разбора за полмиллиона рублей.

Жертвами теракта стали 115 человек, но число погибших может вырасти. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия. Ранее ФСБ задержала 11 причастных к террористическому акту, несколько преступников собирались сбежать на Украину.

Под сильными обстрелами находится Белгород и область. Утром 23 марта один человек погиб, пятеро пострадали в городе в результате атаки украинских боевиков.