Происшествия 06 мая 2023, 13:41 СК опубликовал фото с места взрыва машины Прилепина СК опубликовал кадры с места взрыва машины писателя Захара Прилепина

Читать 360tv в

Следственный комитет опубликовал первые фотографии с места взрыва писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. В результате ЧП образовалась огромная воронка.

На опубликованном снимке — перевернутый автомобиль. У перевернутой на крышу машины полностью отсутствует передняя часть, а под ней — огромная воронка, образовавшаяся в результате взрыва.

Реклама

Днем 6 мая в Нижегородской области взорвался Audi Q7, в котором передвигался писатель Захар Прилепин. Незадолго до приведения взрывного устройства в действие из машины высадили дочь публициста. В результате ЧП погиб водитель, а Прилепин получил ранения ног, его доставили в больницу. Глава региона Глеб Никитин сообщил, что с пострадавшим все в порядке.

Супруга публициста рассказала, что ему постоянно поступали угрозы. По ее словам, в последнее время не было чего-то «из ряда вон выходящего». По факту взрыва автомобиля СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил направить на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата Следкома.