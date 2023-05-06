Общество 06 мая 2023, 14:36 Уроженец Луганска погиб при подрыве машины Прилепина Baza: при покушении на Прилепина погиб 27-летний уроженец Луганска Соцсети

Читать 360tv в

Автомобиль писателя Захара Прилепина взорвали 6 мая в Нижегородской области. Во время покушения на публициста погиб 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин, сообщил Telegram-канал Baza.

«Раньше он служил в ЛНР. <…> В 2018 Шубин перебрался в Нижегородскую область, где живет Захар Прилепин и его семья», — написал канал.

Реклама

По предварительным данным, машину подорвали во время ее выгрузки, взрывное устройство привели в действие дистанционно. Прилепин и его дочь незадолго до происшествия вышли из автомобиля, а водитель остался внутри.

По данным МВД, Прилепин пострадал, писателя госпитализировали с ранением обеих ног. Следователи завели уголовное дело. Правоохранители уже задержали мужчину, который может быть причастен к покушению на публициста.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских предположил, что Прилепина хотели уничтожить из-за патриотической жизненной позицией, которая не всем нравилась, особенно за границей. Депутат Александр Терентьев заявил, что таким образом укронацисты хотят запугать россиян.