Происшествия 06 февраля 2023, 11:55 Самолеты с сотней спасателей на борту приготовились вылететь из России в Турцию МЧС России подготовило два самолета Ил-76 с 100 спасателями для вылета в Турцию Пресс-служба МЧС

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Российские спасатели в случае необходимости помогут коллегам из Турции разбирать завалы после землетрясения. По поручению главы МЧС Александра Куренкова, подготовили два самолета Ил-76 с 100 специалистами. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Ликвидировать последствия подземных толчков снарядили работников аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Александр Куренков заявил, что российские специалисты имеют необходимые навыки и оборудование, два Ил-76 подготовили к вылету.

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Российские спасатели помогли разобрать завалы из-за обстрелов в Донбассе, спасти пострадавших от взрывов в порту Бейрута в Ливане, доставили гуманитарную помощь после землетрясения в Афганистане.

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Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой до 7,6 на юго-востоке Турции. Погибли не меньше 284 человек на турецкой территории и 237 в соседней Сирии. В общей сложности около трех тысяч человек получили травмы. Землетрясение разрушило взлетно-посадочную полосу и пробило газопровод в области Хатай, повредило объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Алеппо. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и предложил обеим странам помощь.