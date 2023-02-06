Мир 06 февраля 2023, 10:37 Число жертв в результате землетрясения в Турции выросло до 284 Вице-президент Октай: 284 человека в Турции погибли при землетрясении, пострадали 2300

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По последним данным, 284 человека погибли в результате землетрясения в Турции, еще 2300 пострадали. Об этом заявил вице-президент страны Октай в обращении к соотечественникам, написал ТАСС.

«Жертвами землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш стали 284 человека, 2323 получили ранения. Свыше 1700 домов обрушились», — сказал Октай.

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Он добавил, что наиболее пострадавшим оказался район Кахраманмараш. Там погибли по крайней мере 70 человек. Мощнейшее землетрясение произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля.

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Толчки также ощущались в Ливии и Сирии. Известно, что в последней более 200 человек погибли. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны. Сейчас турецкие и сирийские спасатели заняты разбором завалов, под ними могут оставаться люди.

Российские генконсульства в Анталье и Стамбуле уточнили, что россияне не обращались к дипломатам за помощью. Диппредставители рассказали, что в Анталье землетрясение чувствовалось несильно.