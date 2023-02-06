06 февраля 2023, 11:37
Путин заявил, что Россия готова помочь Сирии и Турции устранить последствия землетрясения
Президент Путин: РФ готова помочь Сирии и Турции устранить последствия землетрясения
Президент России Владимир Путин предложил Сирии и Турции помочь в ликвидации последствий землетрясения. Он направил телеграммы с соболезнованиями лидерам обеих стран.
Путин подчеркнул, что российская сторона разделяет печаль и боль тех, кто потерял родных, и надеется на скорое выздоровление раненых.
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«Готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия», — указано в телеграмме, направленной президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду.
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Соболезнования по поводу жертв и разрушений, вызванных землетрясением, получил и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. В телеграмме также значится, что Россия «готова оказать необходимую помощь».
Землетрясение с эпицентром в Турции, которое произошло сегодня около 04:00, унесло жизни 284 жителей этой страны и 237 сирийцев. Спасатели продолжают разбор завалов. Кроме того, в Турции уже зафиксировали 78 повторных подземных толчков.
Турция
Сирия
Владимир Путин
Землетрясение на юге Турции
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