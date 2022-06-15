Спасатели из России разобрали около 120 тысяч квадратных метров зданий в Донбассе

Сотрудники МЧС России разобрали в ДНР и ЛНР более 100 тысяч квадратных метров завалов зданий. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства. Их слова процитировало РИА «Новости».

«Спасатели МЧС России продолжают аварийно-восстановительные работы на территории ДНР и ЛНР. Проведен разбор завалов зданий на площади порядка 120 тысяч квадратных метров, вывезено более 130 тысяч кубических метров строительного мусора», — сообщили представители ведомства.

Они отметили, что спасатели не только устраняют последствия обстрелов жилых районов, но и помогают местному населению: доставляют вещи, заряжают мобильные телефоны и оказывают медицинскую помощь.

Также МЧС России регулярно привозит жителям Донбасса питьевую и техническую воду. Кроме того, спасатели часто доставляют населению ДНР и ЛНР гумпомощь. Начиная с 10 июня в зону спецоперации доставили более 1,9 тысячи тонн гуманитарной поддержки. В этих поставках были продукты питания, включая бутилированную воду, лекарства и предметы первой необходимости.

Кроме того, спасателей из России привлекают к разминированию региона. С начала работ они осмотрели около 167 гектаров. Также сотрудники МЧС обнаружили и обезвредили почти 35 тысяч взрывоопасных предметов.