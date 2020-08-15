«Мы такого в своей жизни не видели». Российские спасатели и медики вернулись домой из Бейрута

В субботу российские спасатели вернулись домой после завершения спасательной операции в Бейруте. В аэропорт Жуковский прибыли три спецборта с группировкой МЧС России.

По данным-пресс службы МЧС России, в оперативную группу вошли 150 человек. Все они выполнили поставленные цели. Заместитель начальника Главного управления Национального центра управления в кризисных ситуациях Сергей Воронцов рассказал, что спасатели не смогли извлечь из-под обломков ни одного выжившего. Взрывная волна была настолько сильной, что разрушила буквально половину города.

Мы такого на самом деле в своей жизни еще не видели. Группировку сохранили. Провели более тысячи тестов на коронавирус, более 600 человек пропустили через аэромобильный госпиталь. Психологи хорошо поработали — около 100 человек (кому помогли — прим. ред.) Сергей Воронцов.

Также Воронцов отметил, что руководство Ливана поставило высокую оценку действиям спасателей. По словам замначальника, в Бейруте осталась только голландская группа. Все основные работы завершены, осталось восстановить порт и город.

В результате поисковых работ обнаружены и извлечены из-под завалов тела 10 погибших. Медицинскую помощь в аэромобильном госпитале получили порядка 600 пострадавших, в том числе 70 детей Александр Чуприян первый заместитель министра МЧС России.

Александр Чуприян отметил, что спасательная операция проходила в три смены рядом с портом в Бейруте. Спасателям также помогали беспилотные летательные аппараты.