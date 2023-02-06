Мир 06 февраля 2023, 10:49 Аэропорт в турецкой провинции Хатай лишился ВПП из-за землетрясения CNN Türk: аэропорт в Хатае не принимает самолеты из-за разрушения ВПП

Читать 360tv в

Взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта в турецкой провинции Хатай сильно пострадала в результате землетрясения. Об этом сообщили журналисты регионального телеканала CNN Türk.

Они отметили, что у этого аэропорта была всего одна ВПП. Из-за ее разрушения транспортный узел временно не обслуживает пассажиров. Причем отменяются рейсы не только на вылет, но и на приземление.

Реклама

Сроки временного прекращения работы аэропорта пока не уточняются. Также неизвестно, предложены ли пассажирам альтернативные воздушные гавани для отлета из региона и прибытия в Хатай.

Реклама

Провинция Хатай расположена на юго-востоке Турции. Эта часть страны больше всего пострадала от подземных толчков.

Само землетрясение произошло в 04:17 по московскому времени. Также подземные толчки ощущались и на территории Сирии. В обеих странах уже известно о десятках погибших и раненых. Также пострадали объекты инфраструктуры и культурного наследия.