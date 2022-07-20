Спецборт МЧС России доставил в Кабул помощь пострадавшим от землетрясения

Российские спасатели помогли жителям Афганистана, пострадавшим от землетрясения. Спецборт МЧС России по поручению правительства доставил в Кабул 24 тонны гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе министерства.

Спасатели на Ил-76 привезли жителям Афганистана самые необходимые вещи: палатки, одеяла и продовольствие. Общий объем гуманитарной помощи достиг 24 тонн.

Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло 22 июня. Погибли около 1,5 тысячи человек, еще две тысячи жителей получили травмы. Сильные разрушения зафиксировали в провинциях Пактика и Хост, сообщило РИА «Новости». Афганистан обратился за международной помощью к России, также страну поддержал Китай. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество не оставаться в стороне.