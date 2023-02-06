06 февраля 2023, 10:39
Историческая цитадель в Сирии пострадала в результате землетрясения
Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии получил повреждения во время землетрясения
Сирия также пострадала от землетрясения, произошедшего в Турции 6 февраля. В результате стихийного бедствия обрушились объекты, среди которых памятник истории — цитадель Алеппо. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Департамент музеев Сирии.
Цитадель Алеппо находится в центре города Алеппо на севере Сирии и была занесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Турции также обрушилась историческая крепость в Газиантепе, которую многие годы реставрировали.
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Между тем в Минздраве САР сообщили о 237 погибших и 639 раненых. Видео, где один сириец пытается выбраться из-под завалов, попало в Сеть. Список жертв обновляется.
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Подземные толчки угрожают и Италии. В Департаменте гражданской обороны страны сообщили, что землетрясение в Турции может стать причиной цунами. В ведомстве призвали жителей прибрежных районов Италии следить за информацией властей и по возможности покинуть опасные территории.
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Землетрясение на юге Турции
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