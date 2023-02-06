Происшествия 06 февраля 2023, 10:37 Количество жертв землетрясения в Сирии увеличилось вдвое Минздрав Сирии объявил о 237 жертвах землетрясения и 639 пострадавших

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Больше 200 сирийцев погибли при землетрясении 6 февраля. Сильнее всего пострадали провинции Латакия, Алеппо, Хама и Тартус, рассказали Al Ekhbariya представители Минздрава Сирийской Арабской Республики.

Число погибших по данным на 10:00 увеличилось до 237 человек, хотя за час до этого местные СМИ сообщали о 100 с лишним. Пострадали 639 жителей. Большинство находилось в Латакии, Алеппо, Хаме и Тартусе. На помощь местным жителям подняли не только все медучреждения, но и военные части.

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Минобороны России рассказало, что авиабаза Хмеймим не пострадала от подземных толчков. Инфраструктура уцелела, а личный состав продолжил нести службу.

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В Турции погибли 284 человека, 2323 получили травмы. Рухнули 1700 домов. Вице-президент Фуат Октай выступил с телеобращением к нации и сказал, что не меньше 70 человек из числа погибших в момент землетрясения находились в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны.