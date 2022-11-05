Пожар в ночном клубе в Костроме произошел из-за пьяного посетителя с сигнальной ракетницей | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 10:54 Пожар в ночном клубе в Костроме произошел из-за пьяного посетителя с сигнальной ракетницей ТАСС: в пожаре в ночном клубе Костромы виновен пьяный местный житель с ракетницей Пресс-служба МЧС России по Московской области

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Пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме произошел из-за пьяного местного жителя, который выстрелил из сигнальной ракетницы. В результате погибли 15 человек. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, разыскиваемый посетитель ночного клуба, который запустил ракетницу, местный житель. Он проводил в заведении время с женщиной, заказал ей цветы, при этом ракетница была у него в руках. Потом проследовал на танцпол и запустил ракетницу», — говорится в сообщение.

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Подчеркивается, что виновник трагедии был сильно пьян.

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Информация о возгорании поступила в 02:30. На место еще ночью выехал губернатор Костромской области Сергей Ситников. Из здания эвакуировали 250 человек, еще 15 — из подъезда ближайшего дома. Сообщается, что пожару предшествовала драка в заведении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», наказание — до четырех лет лишения свободы. Проводится проверка.