Названа возможная причина пожара в кафе «Полигон» в Костроме | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 09:09 Названа возможная причина пожара в кафе «Полигон» в Костроме Прокуратура Костромской области: к пожару в кафе могло привести использование петарды

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К масштабному пожару на территории кафе «Полигон» в Костроме могло привести использование петарды, Такую версию в интервью РИА «Новости» озвучили представители местной прокуратуры.

«Причиной пожара стало использование петарды или иной пиротехники одним из посетителей кафе», — сообщили они.

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Представители ведомства отметили, что это лишь одна из версий случившегося, которая пока не является окончательной.

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По последним данным, площадь возгорания в кафе «Полигон» составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Из-за пожара из помещения эвакуировали 250 человек.

Сотрудники региональных служб Костромской области уточнили, что к 08:52 по московскому времени количество погибших в результате возгорания на территории кафе в Костроме выросло до 13 человек. Ранее сообщалось о семи жертвах. Состояние других пострадавших пока уточняется.

Сам пожар произошел в ночь на субботу, 5 ноября. На данный момент возгорание уже устранено.