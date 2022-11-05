Число жертв пожара в костромском кафе «Полигон» возросло до 15 человек | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 10:30 Число жертв пожара в костромском кафе «Полигон» возросло до 15 человек «Интерфакс»: число жертв пожара в костромском кафе «Полигон» возросло до 15 человек

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Число погибших в результате ночного пожара в кафе «Полигон» в Костроме возросло до 15. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники с места происшествия.

«Число жертв достигло 15 человек», — сказал собеседник издания.

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По его словам, это произошло после разбора завалов на месте возгорания. Из-под обломков сгоревшего помещения достали еще два тела. Их пока не опознали.

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Пожар в кафе «Полигон» вспыхнул в ночь на субботу, 5 ноября. Общая площадь возгорания составляла около 3,5 тысячи квадратных метров. К утру пламя удалось ликвидировать. По данным издания, представители СК России по Костромской области уже прибыли на место ночного пожара.

Всего с места ЧП эвакуировали около 250 человек. Количество пострадавших пока не уточняется.

По данным сотрудников прокуратуры Костромской области, причиной ночного возгорания могло стать применение петарды. К ее использованию мог прибегнуть один из посетителей заведения. Представители ведомства отметили, что это лишь гипотеза, а не официальная версия происшествия.