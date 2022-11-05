Спасатели в Костроме эвакуировали 250 человек из-за пожара в кафе | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 05:05 Спасатели в Костроме эвакуировали 250 человек из-за пожара в кафе МЧС России: спасатели в Костроме эвакуировали 250 человек из-за пожара в кафе РИА "Новости"

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Сильный пожар произошел в кафе «Полигон» в Костроме, огонь охватил 3,5 тысячи квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания 250 человек, сообщил Telegram-канал МЧС России.

Информация о возгорании в здании на улице Никитской в Костроме поступила в 02:37 5 ноября.

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«Известно о четырех пострадавших. Они переданы бригаде скорой помощи», — говорится в заявлении.

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Сотрудникам МЧС России удалось локализовать пожар, в его ликвидации принимают участие 50 человек, задействовано 20 единиц техники.

Накануне пожар произошел на вещевом рынке на улице Суворова в Пензе. Видео с места происшествия опубликовал «360». Также сообщалось о гибели жителя села Майкопского Гулькевичского района Краснодарского края в огне.