Владелец костромского кафе «Полигон» пообещал поддержку семьям погибших при пожаре | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 12:57 Владелец костромского кафе «Полигон» пообещал поддержку семьям погибших при пожаре Пресс-служба губернатора Костромской области: хозяин сгоревшего кафе выплатит компенсации Портал государственных органов Костромской области

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Депутат костромской облдумы Ихтияр Мирзоев и владелец сгоревшего кафе «Полигон» пообещал финансовую поддержку семьям погибших. Об этом сообщил ТАСС на пресс-службу губернатора Костромской области.

«Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку», — говорится заявления Мирзоева.

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Он также выразил соболезнования родственникам и близким погибших в пожаре людей. Он дал указание своим сотрудникам оказывать все необходимое содействие следственным органам.

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Экстренные службы сообщили, что в кафе не проводили проверки безопасности. Арендатор объявил о прекращении деятельности еще несколько лет назад. Есть информация, что пожар произошел из-за пьяного посетителя с сигнальной ракетницей. Число жертв возгорания составляет 15 человек, четверо пострадавших впали в кому.

Информация о возгорании в кафе «Полигон» поступила в 02:30. На место сразу выехал губернатор Костромской области Сергей Ситников. Из здания эвакуировали 250 человек. Сообщается, что пожару предшествовала драка в заведении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», наказание — до четырех лет лишения свободы.