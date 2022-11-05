Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге кафе «Полигон» | 360°

05 ноября 2022, 13:03
Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге кафе «Полигон»
МВД по Костромской области: задержан возможный виновный в пожаре в кафе «Полигон»
Возможный виновник в возникновении пожара на территории кафе «Полигон» уже задержан. Об этом рассказали представители МВД по Костромской области. Их слова процитировали «Известия».
По данным сотрудников ведомства подозреваемый в поджоге заведения уже взаимодействует с представителями следственных органов.
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«Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния», — сообщили представители областного подразделения МВД.
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Они отметили, что для поимки возможного злоумышленника организовали ряд оперативно-розыскных мероприятий.
Сам пожар произошел в ночь на 5 ноября. Площадь распространения огня достигала 3,5 тысячи квадратных метров. По последним данным, в результате возгорания погибли 15 человек. Еще четверо посетителей впали в кому. Всего из полыхающего здания удалось эвакуировать около 260 человек. Состояние остальных пострадавших пока не уточняется.
По предварительной версии, к возгоранию привело использование петарды. Ее мог привести в действие один из посетителей.
Пожары
Пожар в кафе «Полигон» в Костроме
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