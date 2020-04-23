Коронавирус в России и в мире. Главное на 23 апреля

Карантин призвали продлить на майских праздниках. Пропуска с QR-кодами введут в 21 регионе России. Ученые спорят, можно ли заразиться через дверные ручки. Новости о коронавирусе — в ежедневной сводке «360».

Коронавирус в России

По данным на 22 апреля, в стране выявили 57 999 случаев заболевания (+5236 за сутки). Умерли 513 человек (+57 за сутки), выздоровели — 4420 (+547).

Лидером по числу заболевших остается Москва (31 981). За ней идут Подмосковье (6590 человек), Санкт-Петербург (2267), Нижегородская (929) и Ленинградская (537) области. Более 500 заразившихся также в Коми и Мурманской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести цифровые пропуска на всей территории России, чтобы контролировать перемещение жителей между регионами.

Вскоре Минкомсвязь сообщила, что цифровые пропуска в виде QR-кодов введут в 21 субъекте Федерации. Первыми их получат жители Белгородской, Владимирской, Костромской, Орловской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей. Со следующей недели QR-коды появятся в Поволжье, Сибири, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.

В пилотном режиме QR-коды уже работают в Московской области. С 13 апреля в регионе оформили более 900 тысяч постоянных пропусков. Каждый день выдается около 400 тысяч разовых QR-кодов.

Смертность от коронавируса в России составляет менее 1%, это один из самых низких показателей в мире, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Общая смертность в стране сейчас даже ниже, чем год назад, отметил министр.

В петербургском НИИ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена COVID-19 обнаружили у половины пациентов и всех врачей нейроортопедического отделения. Заразились 12 больных и 10 сотрудников. У всех, кроме завотделением, развилась пневмония.

В Люберецкой больнице Московской области коронавирус обнаружили у 60 медиков. Корпус больницы закрыли на дезинфекцию.

Карантин по коронавирусу могут продлить на майские праздники. К этому призвал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. В Кремле считают, что пик эпидемии в России наступит в середине мая.

В этом году выходные установлены с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Между этими периодами — с 6 по 8 мая — три рабочих дня.

Коронавирус в мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились 2,623 миллиона человек. Из них 183 тысячи умерли, почти 710 тысяч выздоровели.

Лидером по числу заболевших и количеству смертей остаются США — там заразились почти 840 тысяч человек, умерли 46,5 тысячи. Каждый день число заболевших в стране увеличивается в среднем на 27 тысяч человек.

В пятерку стран с наибольшим числом подтвержденных случаев COVID-19 также входят Испания (208 тысяч заразившихся, 21,7 тысячи смертей), Италия (187 тысяч заразившихся, 25 тысяч умерших), Франция (157 тысяч случаев, 21 тысяча смертей), Германия (150 тысяч, 5,3 тысячи смертей).

Далее идут Великобритания (134,6 тысячи инфицированных, 18 тысяч смертей), Турция (около 99 тысяч случаев, 2,3 тысячи смертей), Иран (86 тысяч, 5,4 тысячи смертей), Китай (83,8 тысячи, 4,6 тысячи смертей) и Россия.

США на 60 дней приостановили иммиграцию для поддержки американцев, которые лишились работы из-за коронавируса. Указ подписал Дональд Трамп.

Источник фото: Белый дом

«Это гарантирует, что безработные американцы… будут первыми в очереди на вакансии по мере роста нашей экономики», — заявили в Белом доме.

В Великобритании оппозиционные депутаты предложили правительству ввести гарантированный доход на время восстановления экономики от эпидемии коронавируса. В правительстве идею не поддержали.

Миссисипи станет вторым штатом США, который подаст в суд на китайские власти из-за замалчивания информации о масштабах распространения коронавируса. Первым был штат Миссури. Перспективы таких исков весьма туманны.

Финляндия продлит запрет на проведение массовых мероприятий до августа. Коронавирусом в стране заразились более четырех тысяч человек, 149 из них умерли.

Ученые из Германии пришли к выводу, что коронавирус быстро высыхает на воздухе, поэтому заразиться им в магазине или через дверную ручку, по их мнению, практически невозможно. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи эти выводы раскритиковали.