Выдача цифровых пропусков появится в 21 регионе РФ

Федеральную платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 субъекте России. Именно столько заявок Минкомсвязи получило от регионов.

Об этом министерство сообщило на своем официальном сайте.

«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — сказано в сообщении.

Отмечается, что платформа дает возможность работодателям подать заявку на получение цифровых пропусков сотрудникам сразу списком. Для этого нужно использовать личный кабинет юрлица на Едином портале госуслуг.

«После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов», — говорится в сообщении.

Граждане, с учетной записью на портале госуслуг, могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкороновирус». В нем можно заказать разовый пропуск.

Ведомство подчеркнуло, что цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Цифровая пропускная система работает в Москве и Подмосковье с 15 апреля.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции с 15 апреля усилят контроль на въездах в российскую столицу. Они будут проверять всех водителей.