Подмосковный Минздрав сообщил о заражении 60 сотрудников Люберецкой больницы. Корпус дезинфицируют

Подмосковный Минздрав сообщил о заражении 60 сотрудников Люберецкой больницы коронавирусом. Корпус закрыт на дезинфекцию, уточнило ведомство.

Минздрав уточнил, что не располагает информацией, о том что от заявителей поступили обращения в правоохранительные органы о проверке деятельности администрации Люберецкой областной больницы.

«По имеющейся информации из 2900 сотрудников больницы, у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Установлен круг контактных людей. Все находятся под медицинским наблюдением. Медицинские работники Люберецкой больницы регулярно сдают тесты на коронавирусную инфекцию. На данный момент, корпус закрыт на полную дезинфекцию», — сказано в сообщении.

Все сотрудники обеспечены в обязательном порядке средствами индивидуальной защиты. В Люберецкой областной больнице есть достаточный запас средств индивидуальной защиты — одноразовые костюмы, очки, шапочки, маски, бахилы.

Ранее в России был найден нулевой пациент с коронавирусом. Им оказался мужчина средних лет по фамилии Субботин. Он вернулся в Москву из Милана.