Собянин предложил ввести цифровые пропуска по всей России

Цифровые пропуска стоит ввести по всей России на период пандемии коронавируса в стране. Так можно будет контролировать перемещение людей между регионами страны, не приостанавливая его.

Такое предложение озвучил мэр Москвы Сергей Собянин во время заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Его слова процитировал ТАСС.

Собянин рассказал, что слышал от коллег о необходимости введения пропускного режима в близлежащих регионах. Однако он уверен, что эту систему стоит ввести во всех регионах России. Это позволит контролировать переезд жителей на самолетах, железнодорожном транспорте, а также междугородные и межрегиональные перевозки на автобусах.

Чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее Сергей Собянин.

С 15 апреля в Москве и Московской области начала действовать пропускная система. Пока она распространяется только для поездок на общественном или личном транспорте, пешеходам нет необходимости оформлять пропуск. Эти меры продлены до 1 мая из-за ситуации с коронавирусом в России и в столичном регионе. Именно там зафиксировано больше всего случаев заражения новым типом инфекции. По данным на 22 апреля, COVID-19 обнаружили у 31 981 москвича, причем у 2548 пациентов коронавирус обнаружили за прошедшие сутки.

По последней информации, в России зафиксировали 57 999 случаев заражения. Их них 513 пациентов с подтвержденным диагнозом скончались, еще 4 420 — полностью поправились. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что смертность в России составляет менее 1% — этот показатель один из самых низких в мире.