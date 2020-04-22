Минздрав предложил продлить режим самоизоляции до конца майских праздников

Ограничительные меры в России, которые введены для борьбы с коронавирусом, лучше продлить и на период майских праздников. Такого мнения придерживается внештатный специалист эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

По его словам, тенденции по снижению заболеваемости уже есть в других странах. Тем не менее там не отменяют самоизоляцию, социальное дистанцирования. Хотя некоторые послабления в иностранных государствах все же есть, заметил Брико.

«... у нас в стране я думаю, что они должны быть сохранены, а после майских праздников будет видно уже», — сказал эпидемиолог. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что весь апрель будет нерабочим для россиян. Власти большинства регионов ввели режим самоизоляции и закрыли торговые центра, салоны красоты, фитнес-клубы, парки. Эти меры должны снизить распространение коронавирусной инфекции. Пока официальной информации о том, будут ли продлены вынужденные выходные в стране, нет.

За последние сутки в России зарегистрировали 5236 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее количество заболевших достигло 57 999.