Можно ли заразиться коронавирусом через предметы. Спор ученых из России и Германии

Немецкие вирусологи пришли к выводу, что заразиться COVID-19 при прикосновении к предметам практически невозможно. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи с ними не согласились.

Исследование о возможности заразиться коронавирусом провели в университетской клинике в Берлине и в Институте вирусологии и ВИЧ в Университете Бонна. Вирусолог университетской клиники Кристиан Дростен и директор Института вирусологии Хендрик Штреек заявили, что коронавирус быстро высыхает на воздухе. Поэтому для заражения через дверную ручку нужно, чтобы носитель вируса сначала кашлянул себе на руку. А здоровый человек дотронулся бы до ручки сразу же после него. Об этом Штреек сообщил на пресс-конференции, выдержки из которой привел телеканал RTL.

По мнению ученых, нет серьезного риска заражения СОVID-19 во время посещения магазина. А «серьезные вспышки инфекции всегда были результатом того, что люди в течение длительного периода времени находились близко друг к другу».

Источник фото: департамент здравоохранения Москвы

Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или унитазов, было невозможно культивировать вирус в лаборатории на основе этих смывов Хендрик Штреек директор Института вирусологии и ВИЧ в Университете Бонна

Российский вирусолог с этими выводами не согласен. Завотделом исследовательского центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко заявил, что заражение воздушно-капельным путем и через прикосновение к загрязненным поверхностям дополняют друг друга.

«На эту тему масса литературы, причем на хорошем уровне. Доказано, что воздух — основной способ передачи. Есть и другие способы — через предметы, например. На эту тему тоже публикаций немало», — сказал специалист изданию «М24».

Он добавил, что, по имеющимся данным, вирус находится в активном состоянии на открытых поверхностях в течение двух-трех часов.