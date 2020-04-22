Сотрудники петербургской больницы массово заразились коронавирусом

В петербургском НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена коронавирусом заразились все сотрудники нейроортопедического отделения. Об этом сообщил завотделением Дмитрий Пташников.

НИИ имени Вредена находится на карантине с 10 апреля. С того времени больные и медики не могут покинуть больницу.

В отделении находятся 32 пациента и 10 сотрудников. У 12 больных и у всех врачей диагностировали коронавирус. Все заразившиеся, кроме самого Пташникова, получили воспаление легких.

У двоих подхвативших вирус также развилась сопутствующая тяжелая патология, их перевезли в специализированные стационары, рассказал заведующий в Instagram.

К сожалению, никакие средства индивидуальной защиты, даже современные, не сработали, так как мы закрыты в одном помещении с больными. Шлюзов нам не организовать внутри самого отделения. Шлюзы работают только на выход. Поэтому мы здесь варимся в собственном соку. Дмитрий Пташников заведующий нейроортопедическим отделением НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена

Врач добавил, что переосмыслил свое отношение к коронавирусу — вначале он думал, что COVID-19 похож на обычный грипп, который 80% больных переносят легко. Однако развитие пневмонии у большинства заболевших в стационаре заставило посмотреть на болезнь по-другому. Обнаружить воспаление легких иногда удавалось только на компьютерной томографии.

Заболевшим Пташников посоветовал не паниковать. Если держится высокая температура, появилась одышка или боли в груди, то нужно не терять времени и вызвать скорую помощь, подчеркнул он.